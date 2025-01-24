Sivas'ta muzun içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Sivas'ta muzun içine gizlenmiş 117,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmada bir şüpheli yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve eşyasında yapılan aramada, muzun içine gizlenmiş 117,7 gram sentetik uyuşturucu ve 13 sentetik ecza ele geçirildi.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçlarından adli işlem başlatılan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.