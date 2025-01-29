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        Ulaş'ta canlı hayvan pazarı yeniden hizmete açılacak

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde canlı hayvan pazarının yeniden hizmete açılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:43 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:59
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        Ulaş'ta canlı hayvan pazarı yeniden hizmete açılacak
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde canlı hayvan pazarının yeniden hizmete açılması için çalışma başlatıldı.

        Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

        İlçedeki canlı hayvan pazarının pandemi döneminde kapatıldığını anımsatan İlbey, "Yaklaşık yüzyıllık mazisi olan canlı hayvan pazarımızı yeniden hizmete açacağız." dedi.

        İlbey, canlı hayvan pazarı kurulan alanda ekiplerce bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını ifade etti.

        İlçe merkez ve köylerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin fazla olduğunu ifade eden İlbey, şunları kaydetti:

        "Hayvancılıkla uğraşan hayvan yetiştiricilerini, besicilerimizi ve vatandaşlarımızı başka ilçelere göndermek istemiyoruz. İnşallah böylelikle hem hayvan yetiştiricilerinin kazançlarını arttıracağız hem de ilçedeki ticari canlılığı arttıracağız."

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        Galeri

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