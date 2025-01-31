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        Sivas'ta dolandırıcılık olayını polis önledi

        Sivas'ta, telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis olarak tanıtan ve kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söylen kişilerin dolandırıcılık girişimini polislerce engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:55
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        Sivas'ta dolandırıcılık olayını polis önledi
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        Sivas'ta, telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis olarak tanıtan ve kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söylen kişilerin dolandırıcılık girişimini polislerce engellendi.

        Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir vatandaşın telefonla dolandırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

        Kendisini telefonla arayan dolandırıcılara, kuyumcuda bozdurduğu altınlarına karşılık aldığı 400 bin lirayı bankaya giderek dolandırıcıların belirttiği hesaba yatırmak üzere olan kişi polis ekiplerince durduruldu.

        Polis ekipleri nezaretinde 400 bin lirayı kuyumcuya iade eden vatandaşa, altınları iade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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