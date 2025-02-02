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        Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 20:48 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:48
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        Sivasspor'da kupa mesaisi başladı
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı.

        Antrenmanda 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, dar alan oyun ve yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı. Ligde oynanan ikas Eyüpspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.

        İdmanda Sivasspor'un yeni transferi Veljko Simic de yer aldı.

        Bu arada Sivasspor İstanbul Ataşehir Futbol Okulu öğrencileri, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret etti.

        Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

        Kocaelispor ile Net Global Sivasspor 4 Şubat Salı günü saat 13.00'te Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak.

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