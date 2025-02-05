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        Sivas, Niğde ve Kayseri'de kar etkili oluyor

        Sivas, Niğde ve Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:57 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:57
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        Sivas, Niğde ve Kayseri'de kar etkili oluyor
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        Sivas, Niğde ve Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Sivas'ta kar yağışı nedeniyle merkezde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı, tarihi kent meydanı karla kaplandı.

        Belediye ekipleri, merkezde kar temizleme çalışması yaparken, Karayolları ekipleri de şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleyi sürdürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre kar yağışının yer yer kuvvetli (5-20 santimetre) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

        Uyarıda, bu süre zarfında vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde azalma, kar savrulması, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

        - Niğde

        Niğde'de kar ve soğuk hava etkili oluyor.

        Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yerini kara ve soğuk havaya bıraktı.

        Gece başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaz örtüyle kapladı.

        Vatandaşlar, sabah saatlerinde iş yerlerinin önünde ve araçlarında biriken karı temizledi.

        - Kayseri

        Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Kar dolayısıyla kara yollarının bazı bölümlerinde ekiplerce kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kırsal ve şehir merkezinde karla mücadele çalışmaları kapsamında 142 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

        Öte yandan, akşam saatlerinde 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

        Bölgede zaman zaman tipi de etkisini gösteriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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