Şarkışla'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.K. (70) yönetimindeki 58 ACJ plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda Y.A'nın (41) kullandığı 58 BA 191 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Y.A, Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.