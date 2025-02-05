Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Şarkışla'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:08 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkışla'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        A.K. (70) yönetimindeki 58 ACJ plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda Y.A'nın (41) kullandığı 58 BA 191 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Y.A, Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Adıyaman ve Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor
        Adıyaman ve Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Beyaza bürünen Sivas, havadan görüntülendi
        Beyaza bürünen Sivas, havadan görüntülendi
        Sivas'ta kar yağışı (2)
        Sivas'ta kar yağışı (2)
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı
        Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta debi geçen yıla göre düştü
        Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta debi geçen yıla göre düştü
        Sivas Ticaret Borsası, TOBB akreditasyon denetiminden geçti
        Sivas Ticaret Borsası, TOBB akreditasyon denetiminden geçti
        Sivas, Niğde ve Kayseri'de kar etkili oluyor
        Sivas, Niğde ve Kayseri'de kar etkili oluyor