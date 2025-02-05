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        Sivas'ta asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Sivas Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına asayiş bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:48 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:50
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        Sivas'ta asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Sivas Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına asayiş bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın katıldı.

        Şimşek, 2024 yılı ocak ayında 513 asayiş olayının gerçekleştiğini, bu yılın ocak ayında ise yüzde 23 azalarak bu rakamın 385'e gerilediğini belirtti.

        Olay sayılarındaki memnuniyet verici azalışın hem güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları hem de vatandaşların duyarlı davranışlarının bir yansıması olarak değerlendirdiklerini aktaran Şimşek, "Kayda geçen tüm suçların aydınlatılması yönünde de hem emniyet hem de jandarma güçlerimizin büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürdüklerini de buradan ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

        İl genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi veren Şimşek, "Uyuşturucu ticaretine yönelik ocak ayında 16 operasyon yapılmış ve bu operasyonların sonucunda 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

        Şimşek, trafik denetimleri kapsamında da ocak ayında 90 bin aracın denetlendiğini kaydetti.

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