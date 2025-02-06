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        Sivas'ta otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada 25 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 01:45 Güncelleme: 06.02.2025 - 01:45
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        Sivas'ta otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada 25 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

        Kar yağışının etkili olduğu Sivas-Erzincan kara yolunun Gölova ilçesi Çobanlı mevkisinde, 34 ARS 576 plakalı yolcu otobüsü, 41 ABN 013 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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