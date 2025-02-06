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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:52
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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen toplantıda, 6 Şubat depremleri ve kentte son 2 günde etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin acısının ilk günkü gibi yüreklerde hissedildiğini aktaran Şimşek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Sivas'ta depremden en çok Gürün ilçesinin etkilendiğini belirten Şimşek, "232 konutumuz ağır hasar alırken, 23 konut da orta hasarlıydı. Çok şükür herhangi bir can kaybımız olmadı." ifadesini kullandı.

        - 646 köy yolu ulaşıma kapandı

        Şimşek, kar yağışının Sivas genelinde 2 gündür devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Kar yağışı bir taraftan bereket demek, barajlarımız doluyor, çiftçilerimiz seviniyor. Bir taraftan da hayatı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Tüm ekiplerimiz 2 gündür kar yağışını takip ediyor. Vatandaşlarımızın kardan mağdur olmaması için gerekli tedbirleri alıyorlar. Bazı yollarımız tipi ve buzlanmadan dolayı araç trafiğine kapalı. 646 köy yolumuz şu an için kapalı ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara hızlıca cevap veriyoruz. Toplam 75 ihbardan 72'si sonuçlandırılmıştır."

        - 4 ayrı kazada 1 kişi öldü, 47 kişi yaralandı

        Kar yağışının ardından il genelinde 4 ayrı trafik kazası yaşandığına değinen Şimşek, bu kazalarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin de hafif yaralandığını aktardı.

        Olumsuz hava koşullarına rağmen yolda mahsur kalma ve acil barınma ihtiyacının bulunmadığını aktaran Şimşek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bütün ekiplerimiz sahada görevine devam etmektedir. Özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

        Şimşek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını, çıkan sürücülerden de araçlarına kış lastiği takmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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