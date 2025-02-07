Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 374 köy yolu ulaşıma kapandı

Yol açma çalışmalarında, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 374 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 374 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

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