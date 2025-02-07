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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 374 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 374 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:31
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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 374 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 374 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 374 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

        Yol açma çalışmalarında, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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