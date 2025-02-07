Hafif ticari araç cami duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın cami duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın cami duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.T. (20) idaresindeki 58 AEG 913 plakalı hafif ticari araç, Yıldırım Mahallesi Kale Yüzü Sokak'ta Yıldırım Camisi'nin duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki B.G, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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