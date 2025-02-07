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        Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 18:31 Güncelleme: 07.02.2025 - 18:43
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        Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktik çalışmalar ile sona erdi.

        Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Net Global Sivasspor ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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