Ulaş'ta eğitimciler toplantısı yapıldı

Ulaş Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül başkanlığında yapılan toplantıda, şube müdürleri Mehmet Ali Uysal ve Serhat Duman eğitim alanında yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları anlattı.

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