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        Ulaş'ta eğitimciler toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem eğitim kurumu müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 10:39 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:39
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        Ulaş'ta eğitimciler toplantısı yapıldı
        ABONE OL

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem eğitim kurumu müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

        Ulaş Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül başkanlığında yapılan toplantıda, şube müdürleri Mehmet Ali Uysal ve Serhat Duman eğitim alanında yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları anlattı.

        Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamalarına yönelik çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı politikalarının sahadaki uygulamaları, eğitim ve öğretim yılı 2. dönem hazırlıkları görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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