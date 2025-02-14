Sivasspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Gaziantep'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Samba Camara, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.
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