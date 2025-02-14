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        Cenaze defni için köye giderken kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, cenazelerini defnetmek üzere köye götürmek isteyen vatandaşların bulunduğu yolcu otobüsü ile araçlar, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:13
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        Cenaze defni için köye giderken kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, cenazelerini defnetmek üzere köye götürmek isteyen vatandaşların bulunduğu yolcu otobüsü ile araçlar, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezinde ve ilçelerde 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Ankara'da vefat eden bir kişinin cenazesini Şarkışla ilçesine bağlı Mescitli köyüne getiren vatandaşları taşıyan otobüs ve araçlar, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

        Karın iş makineleriyle temizlemesiyle köy yolu ulaşıma açıldı.

        Mahsur kalan yolcu otobüsü ve araçlar kurtarılarak, cenazenin ve vatandaşların köye ulaşması sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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