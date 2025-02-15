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        Sivas'ta boş havuza düşen inek kurtarıldı

        Sivas'ta sahibinin elinden kaçarak boş havuza düşen inek AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 22:54 Güncelleme: 15.02.2025 - 23:03
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        Sivas'ta boş havuza düşen inek kurtarıldı
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        Sivas'ta sahibinin elinden kaçarak boş havuza düşen inek AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Danişment Gazi Mahallesi Ahırlar Bölgesi'nde sahibinin elinden kaçan bir inek, bölgedeki Hamidiye Millet Bahçesi'ne girip yaklaşık 3 metre derinliğindeki boş havuza düşerek mahsur kaldı.

        Bilgi verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, halata bağladıkları ineği iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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