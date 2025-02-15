Sivas'ta boş havuza düşen inek kurtarıldı
Sivas'ta sahibinin elinden kaçarak boş havuza düşen inek AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sivas'ta sahibinin elinden kaçarak boş havuza düşen inek AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Danişment Gazi Mahallesi Ahırlar Bölgesi'nde sahibinin elinden kaçan bir inek, bölgedeki Hamidiye Millet Bahçesi'ne girip yaklaşık 3 metre derinliğindeki boş havuza düşerek mahsur kaldı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halata bağladıkları ineği iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.
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