Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Açıklamada, "İlçemiz hava durumu raporlarına bakılarak buzlanma ve donma nedeniyle oluşabilecek kaza durumlarından dolayı 21 Şubat Cuma günü köy okullarımız ve taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." denildi.

Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

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