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        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 00:51 Güncelleme: 21.02.2025 - 00:51
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        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
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        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "İlçemiz hava durumu raporlarına bakılarak buzlanma ve donma nedeniyle oluşabilecek kaza durumlarından dolayı 21 Şubat Cuma günü köy okullarımız ve taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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