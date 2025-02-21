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        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, esnafı ziyaret etti

        Sivas'ta Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, ilçe esnafını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:31 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:40
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        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, esnafı ziyaret etti
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        Sivas'ta Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, ilçe esnafını ziyaret etti.

        Kayaoğlu, gelişen Suşehri'nde her geçen gün yeni iş yerleri açtıklarını söyledi.

        İlçeye yapılacak yeni yatırımlar hakkında bilgiler veren Kayaoğlu, "Yerel yönetim olarak, ilçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi için elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Seçimler üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Güzel çalışmalara imza attık. Çalışmalarımız 2025 yılında devam edecek. Daha sonra farklı alanlarda güzel çalışmaların inşaatına başlayarak güzel işlere imza atacağız. Bu çalışmaları hep birlikte elbirliğiyle başaracağız." ifadelerini kullandı.

        Kahramanmaraş'tan Suşehri'ne gelerek baklava üretimi üzerine iş yeri açan Mustafa Solmaz'ı da ziyaret eden Kayaoğlu, ilçeye güzel bir iş yeri açmasından dolayı da teşekkür etti.

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