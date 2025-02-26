Sivas'ta 131 bin 20 makaron ele geçirildi

Sivas'ta 131 bin 20 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 24 bin 20'si dolu 131 bin 20 makaron, 29 kilogram kıyılmış tütün ve 2,4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.