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        GÜNCELLEME - Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Sivas'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 19:27 Güncelleme: 26.02.2025 - 19:27
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        GÜNCELLEME - Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Sivas'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan getirilen silahların Sivas'ta satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kent merkezinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 16 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirdi.

        Operasyonda, İstanbul'dan Sivas'a silah satışı yapmaya geldikleri öne sürülen U.A. (29) ve B.L. (29) ile kentte bu kişilerle hareket ettiği öne sürülen F.K. (46) ve M.T. (36) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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