GÜNCELLEME - Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Operasyonda, İstanbul'dan Sivas'a silah satışı yapmaya geldikleri öne sürülen U.A. (29) ve B.L. (29) ile kentte bu kişilerle hareket ettiği öne sürülen F.K. (46) ve M.T. (36) gözaltına alındı.

Kent merkezinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 16 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirdi.

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