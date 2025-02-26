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        Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Sivas'ın Ulaş ve Koyulhisar ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:29 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:34
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        Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Sivas'ın Ulaş ve Koyulhisar ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Ulaş ve Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ulaş ve Koyulhisar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 7 ruhsatsız tabanca, faturasız kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 793 mermi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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