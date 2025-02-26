Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Ulaş ve Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ulaş ve Koyulhisar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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