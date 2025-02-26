Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Buz tutan Dipsizgöl Şelalesi her mevsim ayrı güzel

        SİVAS'ın Doğanşar ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve yakın zamanda 'tabiat parkı' olarak ilan edilen Dipsizgöl Şelalesi, soğuk havaların etkisi ile buz tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:10 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buz tutan Dipsizgöl Şelalesi her mevsim ayrı güzel
        ABONE OL

        SİVAS'ın Doğanşar ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve yakın zamanda 'tabiat parkı' olarak ilan edilen Dipsizgöl Şelalesi, soğuk havaların etkisi ile buz tuttu.

        Kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dipsizgöl Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde savrularak dökülmesiyle oluşan şelale, ilkbaharda mavi ve yeşil renkleri ile kendine hayran bırakırken, sonbaharda ağaçların sarı ve kızıl tonlara dönüşmesi ile tüm pastel renkleri harmanlıyor. Yamaçtan yaklaşık 100 metrelik metal merdiven ile inilen şelalede, suyun aktığı bölümlerde sarkıt oluşumları yer alıyor.

        KIŞIN DA ZİYARETÇİLERİN GÖZDESİ

        41,31 hektarlık bir alanı kapsayan alanda yer alan şelale, zengin orman ekosistemi, peyzaj güzellikleri ve jeolojik yapısıyla doğaseverlere keşfedilecek alan sunuyor. Kent genelinde soğuk hava etkili olurken, Dipsizgöl Şelalesi'nin bazı bölümleri buzla kaplandı. Buz sarkıtlarıyla birlikte şelalede görsel güzellik oluştu. Kış aylarında üzerindeki bitki örtüsünün yapraklarını dökmesiyle şelalenin kayalıklardan oluşan bir bölümü, belli bir açıdan bakıldığında 'aslan' görseline dönüşüyor. Bu yönüyle de dikkat çeken şelale, kışın da ziyaretçilerin gözdesi oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!

        Benzer Haberler

        Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından
        Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Sivasspor- Bodrum FK: 0-1
        Sivasspor- Bodrum FK: 0-1
        Sivas'ta düzenlenen Esnaf Akademisi sona erdi
        Sivas'ta düzenlenen Esnaf Akademisi sona erdi
        Sivas'ta 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Sivas'ta 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Suşehri'nde Mehmetçikler yangın tatbikatı yaptı
        Suşehri'nde Mehmetçikler yangın tatbikatı yaptı