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        Matematik yarışmasında dereceye giren öğrenciye okulunda konfetili karşılama

        SİVAS'ta Matematik Olimpiyatları'nın Türkiye etabında 3'üncü olan Selçuk Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Kıvanç Yıldıztepe, okulunda öğretmen ve öğrenciler tarafından konfeti ve alkışlarla karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:40
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        Matematik yarışmasında dereceye giren öğrenciye okulunda konfetili karşılama
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        SİVAS'ta Matematik Olimpiyatları'nın Türkiye etabında 3'üncü olan Selçuk Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Kıvanç Yıldıztepe, okulunda öğretmen ve öğrenciler tarafından konfeti ve alkışlarla karşılandı.

        Kentin köklü eğitim kurumlarından Selçuk Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Kıvanç Yıldıztepe, Uluslararası Fibonacci Matematik Olimpiyatı’nın Türkiye etabında ülke genelinde düzenlenen seçme turlarında gösterdiği performansla Türkiye 3'üncüsü oldu. Bu başarı Yıldıztepe'yi 20-24 Nisan tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek eleme turuna taşırken, İtalya’nın Roma şehrinde yapılacak olan Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda Türkiye'yi temsil etme hakkını da kazandırdı. Yıldıztepe’nin bu başarısı, okulunda da büyük sevinçle karşılandı. Okul koridorunda sıralanan öğrenciler, Yıldıztepe'yi alkışlar ve konfetilerle kutladı. Okul Müdürü Davut Ataman başarılı öğrenciye çeyrek altın ve onur belgesi takdim etti.

        Okul Müdürü Davut Ataman, eğitimcilerin vizyoner olması gerektiğini dile getirerek 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başında kurdukları matematik ve fen olimpiyatları sınıflarının yaptığı çalışmalarının meyvesini aldıklarını dile getirdi. Ataman, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

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