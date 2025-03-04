Sivas'ta ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyası başladı

Sivas'ta büyükbaş hayvanlarda et ve süt veriminde ciddi kayıplara neden olan şap hastalığı ile mücadele kapsamında ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyası başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şap aşılaması kapsamında aynı anda 2025 yılında doğan buzağılara küpe uygulaması ve brusella aşılaması da yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, şap aşısının ülkede büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunmak için uygulandığını belirtti.

Şap hastalığının hızlı bir yayılıma sahip olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bu nedenle hayvan sahiplerinin işletmelerindeki hayvanları aşılatmaları zorunludur. İşletme sahiplerinin kampanya dönemlerinde hayvanlarını aşılatmamaları halinde idari para cezası uygulanmaktadır." ifadesini kullandı.

Yıldız, şap aşısı uygulanmamış olan hayvanların il içerisinde işletmeden işletmeye nakledilemeyeceğini, il dışı veteriner sağlık raporu düzenlenemeyeceğini ve buzağı desteklemelerinden faydalanamayacağına dikkati çekti.

Şap aşısının 2 aylıktan büyük tüm sığır ve manda cinsi hayvanlara uygulandığını aktaran Yıldız, 2025 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyasının 13 Nisan'da sona ereceğini hatırlattı.