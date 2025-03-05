Rıza Çalımbay, Sivasspor'un başında ilk idmanına çıktı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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