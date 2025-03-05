Rıza Çalımbay, Sivasspor'un başında ilk idmanına çıktı
Net Global Sivasspor'da üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, takımın başında ilk antrenmana çıktı.
Net Global Sivasspor'da üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, takımın başında ilk antrenmana çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maç oynadı.
Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.