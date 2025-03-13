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        Sivas'ta tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:44 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:50
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        Sivas'ta tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

        M.G. yönetimindeki 06 CIN 595 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Emre köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki S.G, S.G. ve N.E. yaralandı.

        Araçta sıkışarak ağır yaralanan M.G, S.G. ve N.E, ekiplerce çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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