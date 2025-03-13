Sivas'ta tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
M.G. yönetimindeki 06 CIN 595 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Emre köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki S.G, S.G. ve N.E. yaralandı.
Araçta sıkışarak ağır yaralanan M.G, S.G. ve N.E, ekiplerce çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.
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