Ulaş'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Programa, Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli ile müftülük personeli de katıldı.

Namaz sonrası Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi. Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dua eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.

Program sonunda Ulaş İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kangal Müftüsü Mustafa Akgöz, namaz öncesi cami cemaatine vaaz verirken, Gürün Müftüsü Ömer Faruk Uludaş ise yatsı ve teravih namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığının, "Kardeş İlçe Programları" kapsamında, ilçeye bağlı Baharözü köyünde, Ulaş, Kangal ve Gürün İlçe Müftülükleri tarafından program düzenlendi.

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