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        Sivas'ta "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı

        Memur-Sen Sivas Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:50 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:05
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        Sivas'ta "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı
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        Memur-Sen Sivas Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.

        Memur-Sen Sivas Kadın Kolları Başkanı Hilal Güneş, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, iyi yetiştirilmiş bir neslin geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

        İyi yetişmiş bir neslin en önemli koşulunun ise iyi aileye sahip olmak olduğunu belirten Güneş, "Aile toplumun temel direği ve değerlerin taşıyıcısıdır. Geleceğimizi inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olmamız gerekmektedir." dedi.

        Ailenin zayıfladığı bir ortamda kültürün korunamayacağını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

        "Ne yazık ki aile yapımız bu günlerde küresel sapkın ideolojilerin büyük tehdidi altındadır. Aile yapımızı hedefleyen uluslararası lobiler, birtakım sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunmakta, sosyal medya, moda, dizi ve film sektörleri üzerinden aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar yürütmektedir. Bazı medya kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de bu sapkınlıkları çıkarları doğrultusunda pazarlayarak lobilere destek olmaktadırlar. Bunların yanı sıra işsizlik, şiddet, bağımlılık gibi toplumsal sıkıntılar da ailemizi tehdit eden diğer unsurlardandır. Bu sebeple Anayasa'nın 41. maddesine 'Aile kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir' cümlesinin eklenerek anayasal güvence verilmesi talebimizdir."

        Memur-Sen olarak aileyi korumak ve başörtüsü özgürlüğünü güvence altına alınmak için mücadele edeceklerini ifade eden Güneş, vatandaşları kampanyayı desteklemeye davet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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