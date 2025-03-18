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        Sivas'ta sazan ve yayın balığı avı yasağı 1 Nisan'da başlayacak

        Sivas genelindeki göl, gölet, baraj ve akarsularda 3 ay boyunca uygulanacak sazangiller (sazan, kadife ve siraz) ve yayın balığı av yasağı 1 Nisan'dan itibaren başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:08 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:08
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        Sivas'ta sazan ve yayın balığı avı yasağı 1 Nisan'da başlayacak
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        Sivas genelindeki göl, gölet, baraj ve akarsularda 3 ay boyunca uygulanacak sazangiller (sazan, kadife ve siraz) ve yayın balığı av yasağı 1 Nisan'dan itibaren başlıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sazangiller ve yayın balığının üreme mevsimi olması nedeniyle belirlenen süreler içerisinde avlanma yasağı uygulanacak ve 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek.

        Akarsularda olta ile tatlı su kefali ve gümüş balığı avı serbest olacak.

        Av yasağının başlamasıyla yasaktan önce avlanılan balıkların en geç 3 gün içerisinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışı yapılabilecek. Tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacak.

        Stok tespiti yaptırılan balıkların satışında "stok tespit belgesi" bulundurulacak ve bu balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekecek.

        Avlanmanın yasak olduğu tarihler arasında avlanan ve su ürünlerini satan kişi ve kişiler hakkında Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gerekli cezai işlem uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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