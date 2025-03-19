Sivas ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor.

Sivas'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

Kentte sabah saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü şehirde kar yağışı bazı ilçelerde yoğunlaştı.

Hafik ilçesinde akşam saatlerinde görülen sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Beyaza bürünen ilçede ve Hafik Gölü'nde sakarmeke kuşlarıyla birlikte güzel görüntüler oluştu.

Sıcaklığın etkisiyle yeşeren tarım arazilerinin üzeri kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Sivas Valiliği, il genelinde ve bazı ilçelerde yoğun kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

- Yozgat

Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının üzerindeki, esnaf ise dükkanlarının önündeki karı temizledi.

Vatandaşlardan Mesut Aydın, Yozgat’ta uzun zamandır mart ayında böyle bir kar yağışı görmediğini belirterek, "15 gün öncesine kadar bahar havasını yaşıyorduk, 'yaz geldi' demiştik, tam aksine kış geri başladı." dedi.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları, yola çıkacak sürücülerin kar lastiği takmaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulunuldu.