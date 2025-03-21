GÜNCELLEME - Sivas'ta 2 aracın çarpıştığı kazada üniversite öğrencisi öldü
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
O.Y. idaresindeki 58 FR 341 plakalı hafif ticari araç ile A.A. yönetimindeki 38 AIZ 784 plakalı otomobil Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yoldan geçen üniversite öğrencisi O.A'ya çarptı.
Ağır yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.A. hastanede yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.