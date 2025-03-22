Sivas'ta soba külü, yangına neden oldu
Sivas'ta plastik çöp kovasına dökülen soba külü yangına neden oldu.
Sivas'ta plastik çöp kovasına dökülen soba külü yangına neden oldu.
Gültepe Mahallesi Erzincan Çevre Yolu üzerinde bir iş yerinin önünde bulunan plastik çöp kovasına soba külü döküldü.
Çöp kovasında başlayan yangın iş yerinin kapısı önündeki lastiklere de sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını iş yerine sıçramadan söndürdü.
Yangın iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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