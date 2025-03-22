Sivas'ta soba külü, yangına neden oldu

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını iş yerine sıçramadan söndürdü.

Sivas'ta plastik çöp kovasına dökülen soba külü yangına neden oldu.

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