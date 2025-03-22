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        Sivas'ta soba külü, yangına neden oldu

        Sivas'ta plastik çöp kovasına dökülen soba külü yangına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 02:39 Güncelleme: 22.03.2025 - 02:39
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        Sivas'ta soba külü, yangına neden oldu
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        Sivas'ta plastik çöp kovasına dökülen soba külü yangına neden oldu.

        Gültepe Mahallesi Erzincan Çevre Yolu üzerinde bir iş yerinin önünde bulunan plastik çöp kovasına soba külü döküldü.

        Çöp kovasında başlayan yangın iş yerinin kapısı önündeki lastiklere de sıçradı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını iş yerine sıçramadan söndürdü.

        Yangın iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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