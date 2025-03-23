Ulaş'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi"nin tanıtımı yapıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi"nin tanıtımı yapıldı.
Ulaş Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, kurum amirleri, kamu personeli, muhtarlar ve aileler katıldı.
Programda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi personeli, katılımcılara bağımlılık türleri ve uyuşturucuyla mücadele konularında sunum yaptı.
Öte yandan ekipler, UYUMA mobil uygulaması hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.
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