MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Suşehri'nde iftar programına katıldı

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Suşehri ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Suşehri Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Özyürek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sevgi ve hoşgörüyü ortaya koymanın en büyük vazife olduğunu vurgulayan Özyürek, "Bizler aynı toprağın, aynı bayrağın ve aynı medeniyetin evlatlarıyız. Tarihimiz boyunca zor zamanları birbirimize kenetlenerek aştık. Bugün de aynı ruhla, aynı inançla hareket etmeliyiz." dedi.

MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun ise her geçen gün gelişen ve büyüyen Türkiye'de birlik ve beraberliğin güçlü olması gerektiğine dikkati çekti.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu da belediye çalışanları ve aileleriyle iftar sofrasında bir arada olduklarını dile getirerek, "Bizler bir aileyiz, bu sebeple ailelerimizle bir sofrada buluştuk." diye konuştu.