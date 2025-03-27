Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, vefatlarının 16. yılında Şarkışla'da anıldı

Programa, Şarkışla Belediye Başkan Kasım Gültekin, BBP İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ablası Maviş Ocak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Alperen Ocakları Şarkışla Başkanı Mehmet Şimşek, Yazıcıoğlu ve beraberindekileri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Burada ziyaretçilere lokma ve çam fidanı dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş vefatlarının 16. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.