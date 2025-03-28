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        Sivas'ın cadde ve meydan temizliği kadın işçilere emanet

        Sivas Belediyesi, kadın istihdamını artırmak için hayata geçirdiği proje kapsamında kadın temizlik işçileri göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 02:09 Güncelleme: 28.03.2025 - 02:26
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        Sivas'ın cadde ve meydan temizliği kadın işçilere emanet
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        Sivas Belediyesi, kadın istihdamını artırmak için hayata geçirdiği proje kapsamında kadın temizlik işçileri göreve başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kadınların her alanda güçlü bir şekilde var olmalarını sağlamak amacıyla işe alınan temizlik çalışanlarının işe başladığı belirtildi.

        İlk iş günlerinde kadın temizlik çalışanlarına ziyaret ederek karanfil hediye eden Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, kadınların ön planda oldukları bir şehir imajı oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

        Uzun, şunları kaydetti:

        "Sivas'a gelenlerin ilk uğradıkları yerler, genellikle İstasyon Caddesi, Tarihi Kent Meydanı ve Atatürk Caddesi oluyor. Biz de Sivas Belediyesi olarak bu önemli alanların temizliğini kadınlarımıza emanet etmeye karar verdik. Bundan böyle bu alanların temizliğinden kadın çalışanlarımız sorumlu olacak. Bu proje ile hem kadınlarımıza istihdam sağlıyor, hem de onların kendi ayakları üzerinde durmaları için bir fırsat sunuyoruz. Ailelerine ekonomik katkı sağlamalarına destek olurken, aynı zamanda şehrimize gelen misafirlere Sivas'ın kadınlara verdiği değeri de göstermiş olacağız."

        İş başı yapan kadın temizlik görevlilerine başarılar dileyen Uzun, "Cumhuriyet döneminde ilk kez bu önemli bölgede kadın temizlik görevlileri çalışacak. Bunun bizim dönemimizde hayata geçmesi benim için de ayrı bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

        Uzun, kadınların hayatın her alanında yer almasının önemine değinerek, "Onlar sadece ev hanımı değil, iş insanı, bilim insanı, doktor, avukat, öğretmen, mali müşavir ve işçi olarak toplumun her alanında varlık gösteriyorlar. Geçtiğimiz günlerde 4 Eylül Sanayi Sitesi’ne yaptığım ziyarette, kaynak yapan bir kadın kardeşimizle tanıştım. Bu da gösteriyor ki kadınlarımız şehrimizin ve ülkemizin gelişimi için büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Biz de Sivas Belediyesi olarak onları ekibimize dahil ederek gücümüze güç kattık." değerlendirmesinde bulundu.

        Kadın temizlik çalışanları ise Uzun'a teşekkür ederek, Sivas'ı daha temiz bir şehir haline getireceklerini aktardı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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