Sivas Valisi Şimşek'ten Ramazan Bayramı mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, on bir ayın sultanı rahmet, bereket ve kardeşlik ayı olan ramazanı geride bırakmanın hüznünü, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların mutlulukların paylaşıldığı, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları onaran, sevgi ve hoşgörünün zirveye ulaştığı günler olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bizleri biz yapan hasletlerimizi pekiştiren, insanları aynı duygu ve düşüncelerle buluşturan bu günlerdeki bayram coşkusu ile toplumsal yapımızı güçlendiren bayramların getirdiği barış, huzur, kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeli, bu anlamlı günleri ruhuna uygun bir şekilde değerlendirmeliyiz. Her daim bizleri güçlü kılan büyük medeniyet geleneğimizin, kültürel varlığımızın, manevi değerlerimizin kazandırdığı dayanışma ruhu sayesinde her türlü zorluğu birlik, beraberlik, hoşgörü ile bertaraf eden milletimizin gelecek nesillere bırakacağı en büyük armağan kardeşçe kutlanacak bayramlar olacaktır. Bu mübarek günlerin başta zulüm altında olan Filistin ve tüm Müslüman coğrafyalar olmak üzere bütün İslam alemine huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum."​​​​​​​