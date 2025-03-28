Sivas ve Ordu'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Sivas ve Ordu'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve SİBERAY koordinesinde, banka hesapları temin ederek yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sunan ve bu hesapları yöneterek para nakline aracılık ettiği değerlendirilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Sivas'ta 6, Ordu'da 1 şüpheli yakalandı.

Zanlıların, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarında yaklaşık 100 milyon liralık hareketliliğinin olduğu tespit edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.