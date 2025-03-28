Akıncılar'da muhtarlar iftarda bir aya geldi
Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, köy ve mahalle muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi.
Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, köy ve mahalle muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi.
Akıncılar Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programına, Türkmen'in yanı sıra Belediye Başkanı Murat Sevinç, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.
Türkmen, programda yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlar ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.
İftar programına katılan muhtarlara teşekkür eden Türkmen, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.
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