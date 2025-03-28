Akıncılar'da muhtarlar iftarda bir aya geldi

İftar programına katılan muhtarlara teşekkür eden Türkmen, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Türkmen, programda yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlar ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, köy ve mahalle muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi.

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