Sivas'ta minik öğrenciler, eski bayram geleneklerini yaşadı

Sivas'ta anaokulu öğrencileri, gerçekleştirdikleri ev ziyaretleriyle "Memecimin Giliği" ( küçük, yağsız simit) toplayarak eski bayram geleneklerini yaşadılar.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kılavuz Kılıçarslan Anaokulu ramazan ve bayram geleneklerini gelecek kuşaklara aktarmak ve canlı tutmak amacıyla ramazan süresince çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Öğrenciler, bayram öncesi komşularını, aile büyüklerini ve yaşadıkları bölgede faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek, ellerindeki sopalarla Memecimin Giliği topladı.

Ailelerin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Kendilerini ziyarete gelen öğrencileri ilgiyle karşılayan esnaflar da çeşitli ikramlarda bulunarak minik öğrencilerin bayram sevincine ortak oldu.

Öğrenciler, etkinlik kapsamında okul idarecileri ve öğretmenleri ile Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan'ı da ziyaret etti.

Kendisini ziyarete gelen öğrencilere bayram harçlığı veren Erdoğan, "Maarif ailesi olarak milli ve manevi değerlerine bağlı, geçmişle gelecek arasında bağ kurabilen, medeniyet kurucusu bilge nesiller yetiştirme mefkuresi ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çocuklarımızın küçük yaşlarda kendi geleneklerini, kültürlerini tanımaları, yaşamaları ve yaşatmaları çok önemli. O nedenle gerçekleştirilen bu etkinliği çok anlamlı ve değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.