Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor'u 5-1 yenen Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, alınan galibiyetin yeterli olmadığını, ligde kalan haftalarda çok önemli ve kritik maçlar oynayacaklarını söyledi.

Çalımbay, maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin ligden düşmesine rağmen küçümsenmeyecek bir takım olduğunu belirtti.

Kolay bir maç olmayacağının farkında olarak karşılaşmaya çıktıklarını dile getiren Çalımbay, "Disiplini ve oyunu bozmadan maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Bir ara zorlandığımız anlar da oldu, onları da atlattık. Devre arası tekrar konuştuk ve başka bir taktik yaptık. Ondan sonra da iyi bir galibiyet aldık." dedi.

- "Bu galibiyet yetmez"

Ligde bulundukları durumun farkında olduklarını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bu galibiyet bizim için yetmez, çünkü bizim daha çok maçımız var. Çok önemli ve kritik maçlarımız var, zor rakiplerle oynayacağız. Bu maçlardan çekinirim ama diğer maçlarda içim rahat, çok iyi olacak. Sakat arkadaşlarımızda gelirlerse çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum."