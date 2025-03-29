Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin ailesine acı haber verildi

Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG Kemalreis komutanlığında bugün rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi (29), gemide yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Mehmetpaşa Mahallesi Hersek Sokak'ta şehidin annesi Dilek ve babası Mustafa'ya şehadet haberi askeri erkan tarafından iletildi.

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