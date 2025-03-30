Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Kangal ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kuşkayası köyü Kargakalesi mezrasında T.Ş. (24), S.Ş. (56) ve Y.Ş. (16) ile İ.Y. (63), E.Y. (24) ve E.Y. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada İ.Y. başından, E.Y. ayağından, T.Ş. kolundan ve Y.Ş. ayağından silahla yaralandı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Y. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından araçla kaçmaya çalışan E.Y. ile diğer şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri mezrada güvenlik önlemi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.