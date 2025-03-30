Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Şarkışla'da polisler, sürücü ve yolcuların bayramını şekerle kutladı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik denetimi yapan polisler, sürücü ve yolcuların bayramını şeker ve kolonya ikram ederek kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 15:21 Güncelleme: 30.03.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkışla'da polisler, sürücü ve yolcuların bayramını şekerle kutladı
        ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik denetimi yapan polisler, sürücü ve yolcuların bayramını şeker ve kolonya ikram ederek kutladı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Kayseri kara yolu sanayi girişinde trafik denetimi yaptı.

        Ekipler, kontrol amacıyla durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolculara şeker ve kolonya ikram ederek, bayramlarını kutladı.

        Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunan polisler, özellikle yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması yönünde ikazda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Gürçayır Belediyesine araç hibe edildi
        Gürçayır Belediyesine araç hibe edildi
        Drift atan sürücüye 52 bin TL ceza
        Drift atan sürücüye 52 bin TL ceza
        Sivas'ta drift atan sürücüye 52 bin 368 lira ceza kesildi
        Sivas'ta drift atan sürücüye 52 bin 368 lira ceza kesildi
        Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Sivas'a şehit ateşi düştü
        Sivas'a şehit ateşi düştü