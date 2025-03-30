Şarkışla'da polisler, sürücü ve yolcuların bayramını şekerle kutladı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik denetimi yapan polisler, sürücü ve yolcuların bayramını şeker ve kolonya ikram ederek kutladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Kayseri kara yolu sanayi girişinde trafik denetimi yaptı.

Ekipler, kontrol amacıyla durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolculara şeker ve kolonya ikram ederek, bayramlarını kutladı.

Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunan polisler, özellikle yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması yönünde ikazda bulundu.