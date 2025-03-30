Akıncılar'da bayramlaşma programları düzenlendi

Akıncılar Kaymakam Musa Türkmen ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçede düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Akıncılar Devlet Hastanesini ziyaret eden Türkmen ve Sevinç, hastaların bayramlarını tebrik etti.

Türkmen ve Sevinç daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personelle bayramlaştı.

Sonrasında şehitliği ziyaret eden Türkmen ve Sevinç, ilçedeki şehit ailelerini de evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yaşlı ziyaretinde de bulunan Türkmen ve Sevinç, ardından bayramlaşma programında vatandaşlarla bir araya geldi.