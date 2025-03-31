Şarkışla'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.S. (18) yönetimindeki 58 ER 329 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunda orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan R.Ö. (20) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.