Sivas'ta "Gizli Bahçenin Bezelyesi" oyunu sahnelenecek
Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Gizli Bahçenin Bezelyesi" adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.
Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Gizli Bahçenin Bezelyesi" adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.
Özge Şenol'un yazdığı, Alperen Kartal'ın uyarladığı ve Ebru Kara'nın yönettiği oyun, 3-6 yaş çocuklara özel interaktif anlatım biçimiyle ormanın ünlü aşçısı Bay Bezelye’nin sevdiği işi yaparken yaşadığı maceraları konu ediniyor.
Oyunda Çağla Nefesoğlu Kesiç, Tayfun Cingiler, Turgut Yalçın ve Mutlu Çelik rol alıyor.
Oyun bugün saat 19.30, yarın saat 13.30 ve 19.30'da, 5 Nisan Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.
Oyunun biletleri, "www.biletinial.com" adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.
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