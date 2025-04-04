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        Polisler, Sivas'ın simge mekanlarında "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi

        Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü dolayısıyla kentin simge mekanlarında Kıbrıs yöresine ait "Mağusa Limanı" türküsünü okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 10:43 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:43
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        Polisler, Sivas'ın simge mekanlarında "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi
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        Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü dolayısıyla kentin simge mekanlarında Kıbrıs yöresine ait "Mağusa Limanı" türküsünü okudu.

        İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü anısına özel video klip hazırladı.

        Sivas Valiliği ve Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan klip, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu mekanlarda çekildi.

        Klipte polisler, kentin simge mekanlarında Kıbrıs yöresine ait "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi.

        Polislerin yanı sıra mahalle bekçisinin de yer aldığı klip, sosyal medyada beğeni topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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