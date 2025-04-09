Sivas'ta anne ve 2 yavru ayı yiyecek ararken görüntülendi

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen anne ve yavru ayılar, daha sonra yayladan uzaklaşarak doğal yaşam alanına geri döndü.

Bir süre yayladaki evlerin arasında gezinen ve bölgede yiyecek arayan ayılar, vatandaşlar tarafından fark edildi.

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