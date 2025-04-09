Sivas'ta anne ve 2 yavru ayı yiyecek ararken görüntülendi
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde anne ve yavru ayılar yiyecek ararken görüntülendi.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde anne ve yavru ayılar yiyecek ararken görüntülendi.
Yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu Koyulhisar ilçesine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Arpacık Yaylası'na indi.
Bir süre yayladaki evlerin arasında gezinen ve bölgede yiyecek arayan ayılar, vatandaşlar tarafından fark edildi.
Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen anne ve yavru ayılar, daha sonra yayladan uzaklaşarak doğal yaşam alanına geri döndü.
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