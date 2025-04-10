"Sivas Yaşayan Miras Festivali" yarın başlayacak
"Sivas Yaşayan Miras Festivali" kentte 11-13 Nisan'da düzenlenecek.
"Sivas Yaşayan Miras Festivali" kentte 11-13 Nisan'da düzenlenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Sivas Valiliği, Belediyesi ve Kültürel Miras Diplomasisi Derneği işbirliğinde düzenlenecek festival, farklı şehirlerden gelen somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapacak.
Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirilen festival, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı, eşsiz mirasları gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki festivalde, canlı atölyeler, sergiler, konserler, gösteriler ve ustalarla söyleşiler yer alacak.
Etkinlik, ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurlarıyla tanışma fırsatı sunacak.
Festivalde, geleneksel el sanatlarından bıçakçılık, ahşap oyuncak yapımı, ahşap oymacılığı, deri işlemeciliği, yemenicilik, bakır süsleme, geleneksel giysili bebek yapımı, sepet örücülüğü, ahşap baskı, yazmacılık, mozaik, ipek dokumacılığı, keçecilik, iğne oyası, kazaziye, baston yapımı, cam üfleme, çarpana dokuma, naht, filografi gibi birçok daldan sanatçılar, hazırlanacak stantlarda eserlerini tanıtacak.
Türk süsleme sanatlarından ebru, tezhip, hüsnühat, şükufe dalından sanatçıların sergilerinin yer alacağı festivalde, Karagöz ve kukla sanatçıları da çocuklar için gösteri ve atölye çalışmaları yapacak.
Festivalde, 50'den fazla somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı yer alacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı genç aşıkların desteklenmesi, tanıtılması amacıyla "Ustalara Saygı" temasıyla Genç Aşıklar Şöleni düzenlenecek. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek şölenin finalinde, Uğur Işılak da usta malı deyişler ile genç aşıklarla sahne alarak festivale renk katacak.
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